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Владимир Камельзон: «В России нет крытой базы для сборной, где можно тренироваться круглогодично»
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Владимир Камельзон: «В России нет крытой базы для сборной, где можно тренироваться круглогодично» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Заслуженный тренер России, директор теннисной школы «Белокаменная» Владимир Камельзон в интервью «СЭ» отметил, что в России есть большая проблема с тренерами.
— По вашему мнению, к этому результату все и шло?
— Ничего не происходит просто так. В футболе к чемпионату мира у нас построены грандиозные стадионы. В хоккее есть шикарные ледовые дворцы. Это огромные вложения в будущее, это ресурсы для следующих поколений. Что сейчас есть в теннисе, одном из самых популярных видов спорта? У нас нет крытой базы для сборной страны, где можно было бы тренироваться круглогодично. Мы теряем талантливых детей. И самое страшное — никого это не волнует, а должно волновать всех.
— Вы говорите, что никого не волнует. Но почему?
— Есть большая проблема с тренерами. Им не слишком интересно то, что происходит на уровне сборной. Многие хорошие специалисты устроились в частные клубы, где играют спаррингами с богатыми клиентами, не несут ответственности за результат. Разве они пойдут на менее высокую зарплату, чтобы работать со сборной? Современные тренеры в России практически не пытаются обменяться опытом. С ностальгией вспоминаю времена СССР, когда более 150 тренеров собирались в Москве и перенимали друг у друга все то, что наработали.
— А как же Федерация?
— Беда в том, что никто в нашей федерации ничего не решает, кроме президента. Есть проблемы на уровне тренерского совета: недостатки в комплектовании сборных команд и общего понятия «национальной сборной», каждый отвечает сам за себя и это влечет разрозненность системы и так продолжается много лет. (Андрей ШИТИХИН)
Полностью интервью Камельзона
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