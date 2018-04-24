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Форвард «Миннесоты» Гранлунд сыграет за Финляндию на ЧМ-2018
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Форвард «Миннесоты» Гранлунд сыграет за Финляндию на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Микаэль Гранлунд дал согласие на участие в чемпионате мира-218 в составе сборной Финляндии, информирует Ilta Sanomat. Напомним, «дикари» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Виннипег Джетс» (1-4).
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