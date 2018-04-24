Руслан Исхаков: «При 1:4 получили от тренера» 

Нападающий юниорской сборной России Руслан Исхаков после матча ЮЧМ со Словакией (6:5 Б) отметил, что в этом возрасте зачастую команды совершают камбэки. Россияне уступали по ходу игры со счетом 1:4.
— Какие слова можете подобрать к голевому безумию?
— Только положительные эмоции после группового этапа. Главное было победить, чтобы с положительным настроем начать четвертьфинал.
— Сколько камбэков у вас в карьере?
— С нашим возрастом такое часто происходит, в моей карьере такое впервые.
— При 1:4 не было опустошенности.
— В раздевалке получили от тренера, но собрались, потому что нужно было победить. Семь тысяч человек пришли, чтобы посмотреть как мы словакам проигрываем?
— Во время тайм-аута что творилось на скамейке.
— Тренер сказал: «Что за дела? Надо играть как мы умеем играть!»
— Почему буллит не забили?
— Честно говоря, перенервничал, и когда выходил на лед, собирался немного другое сделать. Может, психика.
— Удивило, что в овертайме у вас выходило два защитника и нападающий?
— Да, удивило, но тренеры выбрали такой формат
— Как вы забили?
— Была затяжная атака, на протяжении минуты мы постоянно бросали. Словаки блокировали.
— Давление спало после этого гола?
— Слава богу, что забил, потому что два матча сухая серия продолжалась — это не очень хорошо для меня. После гола был прилив адреналина. Перенесу это все на четвертьфинал, и будет легче.
— Какие впечатления от США.
— Играли с один раз и вели, но в концовке пропустили пять голов. У нашей команды ахиллесова пять — можем упустить победу, уверенно ведя в счете. Думаю, на чемпионате мира мы такого не допустим. Попытаемся в этом году прервать их золотую серию.
— Много знакомых было в сборной Словакии?
— Конечно, все-таки провел там полтора года. Сейчас пообщаемся после игры.
— Почему много друзей?
— Год я играл в Транаве. Раньше я играл в СШОР «Спартак» и не видел продолжения карьеры в МХЛ, потому что там играли бы в МХЛ старшие ребята. Из Словакии поступило предложение, и это был пока мой лучший сезон. Там я играл за команду U18. Поначалу язык другой и жизнь строилась по-другому. Для меня было не так напряженно, как в 16-миллионной Москве. За 6 месяцев появилось много друзей и язык подучил. (Евгений БЕЛОУСОВ)