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Прошлым летом Юндер имел на руках согласованный контракт с «Манчестер Сити»
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Прошлым летом Юндер имел на руках согласованный контракт с «Манчестер Сити» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вундеркинд «Ромы» Ченгиз Юндер прошлым летом едва не перешёл в «Манчестер Сити», но в итоге предпочёл итальянский клуб. 20-летний турок недавно набрал хорошую форму и начал приносить много пользы «волкам».
— Он был близок к переходу в «Манчестер Сити», — сказал агент Юндера Омер Озун Mediaset Premium. — Мой сын позвонил и сказал, что все уже готово. Но я не был счастлив всем этим и набрал президента «Башакшехира», попросив начать переговоры с «Ромой». Он ответил, что сделает это для меня".
В итоге Юндер достался «Роме» за 13,4 млн евро.
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