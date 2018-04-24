Прошлым летом Юндер имел на руках согласованный контракт с «Манчестер Сити»

Вундеркинд «Ромы» Ченгиз Юндер прошлым летом едва не перешёл в «Манчестер Сити», но в итоге предпочёл итальянский клуб. 20-летний турок недавно набрал хорошую форму и начал приносить много пользы «волкам».

— Он был близок к переходу в «Манчестер Сити», — сказал агент Юндера Омер Озун Mediaset Premium. — Мой сын позвонил и сказал, что все уже готово. Но я не был счастлив всем этим и набрал президента «Башакшехира», попросив начать переговоры с «Ромой». Он ответил, что сделает это для меня".

В итоге Юндер достался «Роме» за 13,4 млн евро.