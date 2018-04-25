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Энгелланд, Симмондс и Уилер номинированы на приз Марка Мессье
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Энгелланд, Симмондс и Уилер номинированы на приз Марка Мессье 

Советский спорт 1 час назад
Национальная хоккейная лига назвала имена трех претендентов на приз Марка Мессье», который вручается за лидерские качества на льду и за его пределами.
В число номинантов вошли Дерик Энгелланд («Вегас»), Уэйн Симмондс («Филадельфия») и Блэйк Уилер («Виннипег»).
Your finalists for the Mark Messier NHL Leadership Award are Deryk Engelland, @Simmonds17 and @BiggieFunke! We'll find out the winner in @Vegas! #AwardWorthy #NHLAwards pic.twitter.com/KBmp9SYf17
— NHL (@NHL) 24 апреля 2018 г.
Напомним, имя обладателя приза будет названо в ночь с 20 на 21 июня на торжественной церемонии вручения индивидуальных наград в Лас-Вегасе. В прошлом сезоне трофей получил американский нападающий «Коламбуса» Ник Фолиньо.
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