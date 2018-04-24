Полузащитником «Краснодара» интересуются в Англии и Германии

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон , вероятнее всего, покинет клуб после окончания текущего сезона. Хавбек получил несколько заманчивых предложений из чемпионатов Англии и Германии, сообщает The Sun.

По информации источника, видеть 26-летнего футболиста в своём составе хочет валлийский «Суонси», бременский «Вердер» и франкфуртский «Айнтрахт».

По данным издание, руководство «быков» готово отпустить одного из своих лидеров за сумму в размере 9,2 миллионов евро.

Напомним, Классон перебрался в «Краснодар» в январе 2017 года за 2 миллиона евро.

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