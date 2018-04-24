Ещё
Полузащитником «Краснодара» интересуются в Англии и Германии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полузащитником «Краснодара» интересуются в Англии и Германии 

Свободная пресса 1 час назад
Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон, вероятнее всего, покинет клуб после окончания текущего сезона. Хавбек получил несколько заманчивых предложений из чемпионатов Англии и Германии, сообщает The Sun.
По информации источника, видеть 26-летнего футболиста в своём составе хочет валлийский «Суонси», бременский «Вердер» и франкфуртский «Айнтрахт».
По данным издание, руководство «быков» готово отпустить одного из своих лидеров за сумму в размере 9,2 миллионов евро.
Напомним, Классон перебрался в «Краснодар» в январе 2017 года за 2 миллиона евро.
Новости футбола: Анчелотти может возглавить лондонский «Арсенал».
Свободная пресса: последние новости
Каррера прокомментировал слухи о драке на тренировке «Спартака» «Тосно» дома проиграл «Амкару» Голый мужчина открыл стрельбу по посетителям ресторана в США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Салах забил фантастический гол в ворота «Ромы»4
Шарапова покинула элиту13
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение