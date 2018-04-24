«Нижний Новгород-2» занял шестое место в Единой молодежной лиге ВТБ

Как сообщает пресс-служба баскетбольного клуба, «Финал восьми» проходил с 22 по 24 апреля в Самаре.

«Нижний Новгород-2», занявший по итогам регулярного чемпионата восьмое место, в четвертьфинале вышел на лидера сезона — подмосковные «Химки-2».

22 апреля наша молодежка уступила подмосковным баскетболистам со счетом 48:85, после чего приняла участие в матчах за места с пятого по восьмое.

Сначала нижегородцы переиграли казанский УНИКС-2 со счетом 80:77 24 апреля в матче за пятое место «НН-2» встречался с пермской «Пармой». Встреча завершилась победой пермяков 85:63.

В итоге «Нижний Новгород-2» занял шестое итоговое место, что стало вторым результатом в истории команды. Абсолютно лучшим достижением молодежки «НН» является пятое место в сезоне 2014-2015. В прошлом году наша команда не попала в плей-офф, оставшись на девятом месте в турнирной таблице.