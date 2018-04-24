Фирмино первым после Роналду и Месси набрал 14 баллов по системе «гол+пас» в сезоне ЛЧ 

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино отдал две результативные передачи на своего одноклубника Мохамеда Салаха в первом тайме полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ромы». Тем самым бразилец записал на свой счет уже 6 ассистентских баллов в текущем розыгрыше турнира.
Также Фирмино 8 раз сам поражал ворота соперников «Ливерпуля» в этом сезоне Лиги чемпионов. Таким образом, на его счету уже 14 баллов по системе «гол+пас». За последние 10 лет лишь два футболиста добирались до этой отметки: Криштиану Роналду — (4 раза), и Лионель Месси (3 раза). Об этом сообщает Opta.