Рианна запускает линейку откровенного нижнего белья и сама же его носит

На новом портрете в Instagram РиРи предстала в фантазийном розовом боди, не скрывающем ее аппетитных форм.

— подписала Рианна откровенное фото в Instagram, призвав поклонниц считать минуты до начала продаж. А фанатки и не против: добрая половина комментариев к записи состоит из признаний в готовности отдать все свои деньги за белье от Рианны. А тебе захотелось надеть эффектное боди от РиРи?

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Фото:Instagram