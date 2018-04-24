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Рианна запускает линейку откровенного нижнего белья и сама же его носит
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Рианна запускает линейку откровенного нижнего белья и сама же его носит 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
На новом портрете в Instagram РиРи предстала в фантазийном розовом боди, не скрывающем ее аппетитных форм.
— подписала Рианна откровенное фото в Instagram, призвав поклонниц считать минуты до начала продаж. А фанатки и не против: добрая половина комментариев к записи состоит из признаний в готовности отдать все свои деньги за белье от Рианны. А тебе захотелось надеть эффектное боди от РиРи?
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Фото:Instagram
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