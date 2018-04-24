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В мэрии Москвы рассказали о запрете на продажу алкоголя во время ЧМ
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В мэрии Москвы рассказали о запрете на продажу алкоголя во время ЧМ 

Мир24 1 час назад
Запрет на продажу алкоголя в Москве распространят не только на дни проведения матчей чемпионата мира по футболу, но и на дни перед матчами. Об этом рассказал замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции российской столицы Кирилл Малышкин, передает «Интерфакс».
«Органами исполнительной власти определены границы территорий в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ по футболу и в день его проведения», — рассказал он.
Также столичные власти разработают план специальных мер для оказания помощи нетрезвым болельщикам. В том числе определят список больниц и поликлиник, куда отправят перебравших спиртного граждан разных стран.
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