В мэрии Москвы рассказали о запрете на продажу алкоголя во время ЧМ

Запрет на продажу алкоголя в Москве распространят не только на дни проведения матчей чемпионата мира по футболу, но и на дни перед матчами. Об этом рассказал замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции российской столицы Кирилл Малышкин, передает «Интерфакс»

«Органами исполнительной власти определены границы территорий в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ по футболу и в день его проведения», — рассказал он.

Также столичные власти разработают план специальных мер для оказания помощи нетрезвым болельщикам. В том числе определят список больниц и поликлиник, куда отправят перебравших спиртного граждан разных стран.

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