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«Реал» определил двух игроков, которые составят трио форвардов вместе с Роналду
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«Реал» определил двух игроков, которые составят трио форвардов вместе с Роналду 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Мадридский "Реал" собирается купить сразу двух нападающих в летнее трансферное окно, сообщает Diario Gol.
По сведениям издания, приоритетными трансферными целями королевского клуба являются нападающие «Ливерпуля» Мохамед Салах и ПСЖ Неймар.
Президент «сливочных» Флорентино Перес считает, что об этих игрока составят отличное атакующее трио с Криштиану Роналду, который продолжит играть на позиции центрфорварда.
"Реал" готов заплатить за 25-летнего Салаха 140 миллионов евро, а также отдать полузащитника Дани Себальоса. Что касается Неймара, то «Реал» предложит за него очень большую сумму, а также может включить в сделку хавбека Каземиро.
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Кавазашвили рассказал, что Салах сделает со сборной России Анчелотти прокомментировал возможность возглавить "Арсенал" "Ливерпуль" определился с трансферной стоимостью Салаха
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