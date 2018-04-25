«Реал» определил двух игроков, которые составят трио форвардов вместе с Роналду

Мадридский "Реал" собирается купить сразу двух нападающих в летнее трансферное окно, сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, приоритетными трансферными целями королевского клуба являются нападающие «Ливерпуля» Мохамед Салах и ПСЖ Неймар.

Президент «сливочных» Флорентино Перес считает, что об этих игрока составят отличное атакующее трио с Криштиану Роналду , который продолжит играть на позиции центрфорварда.

"Реал" готов заплатить за 25-летнего Салаха 140 миллионов евро, а также отдать полузащитника Дани Себальоса. Что касается Неймара, то «Реал» предложит за него очень большую сумму, а также может включить в сделку хавбека Каземиро.