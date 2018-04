Болельщик «Ливерпуля» получил ранение перед матчем с «Ромой»

Как сообщает Sky Sports, поклонник «Ливерпуля» получил ножевое ранение недалеко от стадиона «Энфилд» в результате нападения группы из 20 итальянских болельщиков.

Roma have just bumped into Liverpool’s biggest mob @MerseyPolice pic.twitter.com/AGHnvJwGNj

— Transalpino (@transalpino) 24 апреля 2018 г.

Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.