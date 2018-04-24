Евгений Кафельников: «Ливерпуль» в матче с «Ромой» играет, как «Спартак» в лучшие годы 

«Ливерпуль» сейчас играет, как «Спартак» в лучшие годы. Если бы Салах играл в «Спартаке» сейчас, он бы трансферную цену Комбарова и Глушакова поднял бы на космический уровень», — написал Кафельников на своей странице в Twitter.
Ливерпуль сейчас играет как Спартак в лучшие годы🙈😂
— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 24 апреля 2018 г.
Если бы Салах играл в Спартаке сейчас, он бы трансферную цену Комбарова и Глушакова поднял бы на «космический» уровень🙈😂
— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 24 апреля 2018 г.