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Бритни Спирс вновь пытается сбросить вес и изнуряет себя растяжкой в микрошортах и тесном топе
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Бритни Спирс вновь пытается сбросить вес и изнуряет себя растяжкой в микрошортах и тесном топе 

WMJ.ru 35 минут назад
Фото: WMJ.ru
Неидеальная фигура Бритни Спирс особенно заметна в новом видео на ее странице: белые микрошорты и еле сдерживающий пышную грудь тесный топ не скрывают ничего. А ведь именно сейчас певице нужно быть в отличной форме.
— подписала Спирс видео, в котором показала несколько тяжелых упражнений на растяжку и работу с весами. Кроме подготовки к туру, привести себя в порядок Бритни не будет лишним для полного восстановления своей дееспособности, утерянной 10 лет назад. С 2008 года после серии сомнительных выходок Бритни и ее финансовые дела находятся под опекой ее отца Джеймса Спирса. Сейчас Бритни хочет выйти из-под опеки и получить возможность проводить больше времени со своими сыновьями. Кроме того, у Бритни Спирс молодой бойфренд-бодибилдер, и ей волей-неволей приходится соответствовать его высокой планке.
А как тебе ставшие немного аппетитнее формы Бритни Спирс?
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Фото:Instagram
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