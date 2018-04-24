Салах и компания разрывали «Рому», но расслабились и пропустили дважды

В первом полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Рому», хотя и пропустил дважды в концовке.

Протокол игры

Ливерпуль

(1:0) Салах Мохамед 36'

(2:0) Салах Мохамед 45'

(3:0) Мане Садио 56'

(4:0) Фирмино Роберто 62'

(5:0) Фирмино Роберто 69'

81' Джеко Эдин (5:1)

24 апреля. Стадион «Энфилд».

Если бы перед стартом сезона кто-то сказал, что в полуфинале Лиги чемпионов будут играть «Ливерпуль» и «Рома», в это мало бы кто поверил. Но футбол тем и хорош, что он непредсказуем. В четвертьфинале команда Эусебио ди Франческо сотворила большое чудо, разгромив дома «Барселону» со счётом 3:0 после поражения 1:4. Сенсацией отметилась и команда Юргена Клоппа , ведь на неё в противостоянии с мощным «Манчестер Сити» ставили немногие. Тем не менее, «красные» дважды обыграли «горожан» и продолжили путь за престижнейшим европейским трофеем.

Стартовый состав «Ливерпуля» оказался вполне прогнозируемым. Впрочем, Юргену Клоппу пришлось делать перестановку уже к средине первого тайма, когда Алекс Окслейд-Чемберлен, играя в подкате против Александара Коларова, получил травму. Хавбек «красных» почувствовал боль в области колена и смог покинуть поле лишь на носилках, после чего в срочном порядке в игру вступил Джорджиньо Вейналдум. Что касается состава «Ромы», то здесь можно было выделить выход с первых минут Дженгиза Юндера.

Embed from Getty Images

"Ливерпуль" не рванул с первых минут в атаку, а действовал более прагматично. Это позволяло футболистам «Ромы» почувствовать мяч и обрести себя в дождливый вечер на «Энфилде». В дебюте встречи произошёл довольно занимательный момент — у бокового арбитра флажок слетел с рукоятки. Интересно, что замена главного атрибута лайнсмэна не помогла. Какое-то время боковой рефери бегал с одной лишь рукояткой, а четвёртый судья занимался ремонтом первого флажка. Между тем, на старте наблюдалась равная игра. Римляне выглядели даже острее, особенно если вспомнить классный удар Александара Коларова слева со средней дистанции. Льорис Кариус не без проблем сумел перевести игровой снаряд в перекладину.

Такой нужной искрой для «Ливерпуля» стал момент Садио Мане на исходе получаса игрового времени. Сенегалец выскочил на свидание с голкипером, но послал мяч над воротами. Огорчение Юргена Клоппа было недолгим — он тут же поаплодировал игрокам и призвал трибуны активизироваться. Фанаты завелись, передали энергию футболистам и те принялись оказывать на «Рому» огромное давление, заставляя соперников уставать. Моменты у ворот Алисона стали возникать довольно часто, и на тридцать шестой минуте счёт был открыт. Мохамед Салах из района правого угла штрафной площади по идеальной траектории пробил в дальнюю «девятку» — мяч задел перекладину и оказался в сетке. Египтянин ранее выступал за «Рому», а потому не праздновал гол, вскинув руки вверх, будто извиняясь.

Embed from Getty Images

На этом мерсисайдцы ограничиваться не стали. После углового мог забивать Деян Ловрен , однако его удар головой приняла на себя перекладина. Затем Джорджиньо Вейналдум пробивал с левого края штрафной площадки — Алиссон оказался на месте. А перед перерывом «Ливерпуль» упрочил своё преимущество, причём Салах снова продемонстрировал свою гениальность. Выйдя на свидание с вратарём, Мохамед оценил ситуацию с холодной головой и технично подсёк мяч над выскочившим спасать ситуацию Алиссоном.

В перерыве Эусебио ди Франческо заменил Дженгиза Юндера и выпустил Патрика Шика, но рисунок игры не изменился. На пятьдесят шестой минуте «Ливерпуль» довёл дело до разгрома. После длинной передачи через полполя на правый фланг атаки Мохамед Салах, у которого арбитр не заметил положения «вне игры», ворвался на ближний край штрафной и сделал пас в центр. Садио Мане отправил мяч в левый нижний угол и отправился праздновать гол. «Красные» продолжали доминировать и вскоре забили ещё. Мохамед Салах как-то чересчур легко справа в штрафной обыграл соперника и переадресовал игровой снаряд во вратарскую площадь. Роберто Фирмино оставалось поразить пустые ворота с нескольких метров.

Embed from Getty Images

На шестьдесят девятой минуте счёт стал совсем уж неприличным для полуфинала Лиги чемпионов. Роберто Фирмино откликнулся на подачу справа с углового и точно пробил по воротам головой с отскоком от земли. Только после этого «Ливерпуль» сбавил ход. Размочить счёт ударом головой из центра штрафной площади мог Патрик Шик , но Лорис Кариус сыграл надёжно в рамке. За десять минут до конца «Рома» отквитала один мяч. После заброса из глубины Деян Ловрен проиграл позицию, вследствие чего Эдин Джеко вышел на Лориса Кариуса и переиграл его, пробив в ближний угол. А затем арбитр назначил пенальти в ворота мерсисайдцев, когда мяч попал в руку Джеймсу Милнеру в штрафной площади. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Диего Перотти.

Итоговый счёт — 5:2. Три гола в этой Лиге чемпионов «Рома» уже отыгрывала, мы это помним. Способны ли римляне на ещё один подвиг?