«Ливерпуль» — «Рома»: 17 случаев камбэков после «минус три» в гостях

«Роме» предстоит отыгрывать гостевые 2:5 у «Ливерпуля». Подобное в истории Лиги чемпионов удавалось 17 раз. Отдельно стоит отметить прошлогодний камбэк «Барселоны», когда та смогла отыграться после 0:4 в гостях с «ПСЖ», а так же недавнюю победу «Ромы» над той же «Барселоной». (Алексей МОРОЗ)

Поединки Кубка/Лиги чемпионов, когда в ответном поединке отыгрывали минимум три гола

1958/59 1-й раунд

Копенгаген — Шальке

0:3, 5:2 (3:1 — доп.матч)

1963/64 1-й раунд

Женесс — Хака

1:4, 4:0 1965/66 1/4 финала

Партизан — Спарта

1:4, 5:0 1970/71 1/2 финала

Панатинаикос — Црвена Звезда

1:4, 3:0 1974/75 2-й раунд

Сент-Этьен — Хайдук

1:4, 5:1 1975/76 2-й раунд

1:4. 5:1 1985/86 1/2 финала

Барселона — Гетеборг

0:3, 3:0 (5:4 — пен.)

1988/89 1-й раунд

Вердер — Динамо Берлин

0:3, 5:0 1988/89 2-й раунд

Галатасарай — Ксамакс

0:3, 5:0 1992/93 1/16 финала

Лидс — Штутгарт

0:3, 3:0* (2:1 — доп.матч)

1993/94 1/16 финала

Копенгаген — Линфилд

0:3, 4:0 (д.в.)

1997/98 2-й отб.раунд

ПСЖ — Стяуа

0:3**, 5:0 1999/00 2-й отб.раунд

Видзев — Литекс

1:4, 4:1 (3:2 — пен.)

2003/04 1-й раунд

Тирана — Динамо Тб 0:3, 3:0 (4:2 — пен.)

2003/04 1/4 финала

Депортиво — Милан

1:4, 4:0 2016/17 1/8 финала

Барселона — ПСЖ 0:4, 6:1 2017/18 1/4 финала

Рома — Барселона

1:4, 3:0 * Результат ответного поединка аннулирован, победу присудили «Лидсу», в третьем поединке взяли верх англичане

** Парижанам присудили поражение со счетом 0:3