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«Ливерпуль» — «Рома»: 17 случаев камбэков после «минус три» в гостях
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«Ливерпуль» — «Рома»: 17 случаев камбэков после «минус три» в гостях 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Роме» предстоит отыгрывать гостевые 2:5 у «Ливерпуля». Подобное в истории Лиги чемпионов удавалось 17 раз. Отдельно стоит отметить прошлогодний камбэк «Барселоны», когда та смогла отыграться после 0:4 в гостях с «ПСЖ», а так же недавнюю победу «Ромы» над той же «Барселоной». (Алексей МОРОЗ)
Поединки Кубка/Лиги чемпионов, когда в ответном поединке отыгрывали минимум три гола
1958/59  1-й раунд
Копенгаген — Шальке
0:3, 5:2 (3:1 — доп.матч)
1963/64  1-й раунд
Женесс — Хака
1:4, 4:0  1965/66  1/4 финала
Партизан — Спарта
1:4, 5:0  1970/71  1/2 финала
Панатинаикос — Црвена Звезда
1:4, 3:0  1974/75  2-й раунд
Сент-Этьен — Хайдук
1:4, 5:1  1975/76  2-й раунд
Реал — Дерби Каунти
1:4. 5:1  1985/86  1/2 финала
Барселона — Гетеборг
0:3, 3:0 (5:4 — пен.)
1988/89  1-й раунд
Вердер — Динамо Берлин
0:3, 5:0  1988/89  2-й раунд
Галатасарай — Ксамакс
0:3, 5:0  1992/93  1/16 финала
Лидс — Штутгарт
0:3, 3:0* (2:1 — доп.матч)
1993/94  1/16 финала
Копенгаген — Линфилд
0:3, 4:0 (д.в.)
1997/98  2-й отб.раунд
ПСЖ — Стяуа
0:3**, 5:0  1999/00  2-й отб.раунд
Видзев — Литекс
1:4, 4:1 (3:2 — пен.)
2003/04  1-й раунд
Тирана — Динамо Тб  0:3, 3:0 (4:2 — пен.)
2003/04  1/4 финала
Депортиво — Милан
1:4, 4:0  2016/17  1/8 финала
Барселона — ПСЖ  0:4, 6:1  2017/18  1/4 финала
Рома — Барселона
1:4, 3:0  * Результат ответного поединка аннулирован, победу присудили «Лидсу», в третьем поединке взяли верх англичане
** Парижанам присудили поражение со счетом 0:3
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