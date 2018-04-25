Ещё
Игроки «Ливерпуля» превзошли достижение Месси и Неймара в Лиге чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игроки «Ливерпуля» превзошли достижение Месси и Неймара в Лиге чемпионов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник английского «Ливерпуля» Мохамед Салах и его одноклубник, нападающий Роберто Фирмино забили по два мяча в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой», передает "Советский спорт".
Таким образом, Салах и Фирмино вдвоем довели количество голов в одном розыгрыше турнира до 11. Тем самым игроки превзошли достижение нападающих испанской «Барселоны» Лионеля Месси и Неймара, которые в сезоне-2014/15 забили по десять мячей в Лиге чемпионов. Тогда «сине-гранатовые» стали победителями турнира.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2. В составе «мерсисайдцев» дубль оформили Салах и Фирмино, еще один мяч забил сенегалец Садио Мане. У римской команды отличился Эдин Джеко и Диего Перотти, реализовавший пенальти.
Газета.Ru: последние новости
Глава МИД ФРГ выступил за переосмысление политики международной безопасности Игроки "Ливерпуля" превзошли достижение Месси и Неймара в Лиге чемпионов Милнер стал рекордсменом по количеству ассистов в сезоне Лиги чемпионов
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступавший за Россию велосипедист признался в допинге5
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Липницкая удивила откровенным фото5
«Ливерпуль» разгромил «Рому»1
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение