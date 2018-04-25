Игроки «Ливерпуля» превзошли достижение Месси и Неймара в Лиге чемпионов 

Полузащитник английского «Ливерпуля» Мохамед Салах и его одноклубник, нападающий Роберто Фирмино забили по два мяча в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой», передает "Советский спорт".
Таким образом, Салах и Фирмино вдвоем довели количество голов в одном розыгрыше турнира до 11. Тем самым игроки превзошли достижение нападающих испанской «Барселоны» Лионеля Месси и Неймара, которые в сезоне-2014/15 забили по десять мячей в Лиге чемпионов. Тогда «сине-гранатовые» стали победителями турнира.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2. В составе «мерсисайдцев» дубль оформили Салах и Фирмино, еще один мяч забил сенегалец Садио Мане. У римской команды отличился Эдин Джеко и Диего Перотти, реализовавший пенальти.