Ещё
В «Севилье» продлили контракт с главным тренером
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Севилье» продлили контракт с главным тренером 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Севилья» подписала новый контракт с действующим главным тренером Винченцо Монтеллой.
"В воскресенье мы встретились с Винченцо и беседовали в течение трех часов. Тренер показал, что хочет продолжить работу с командой, и мы понимаем, что способы вернуться к борьбе в еврокубках", — заявил в беседе с журналистами президент клуба Кастро. «Текущий сезон был странным, со своими достоинствами и недостатками. Но решение удержать Монтеллу было единогласным».
В сезоне 2017/18 «Севилья» добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, вышла в финал Кубка Испании и занимает седьмую строчку в таблице Ла Лиги.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Салах обошёл Роналду по числу голов за сезон в Англии Салах и компания разрывали "Рому", но расслабились и пропустили дважды ​Фасио: 'Не всё ещё потеряно"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступавший за Россию велосипедист признался в допинге5
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Липницкая удивила откровенным фото5
«Ливерпуль» разгромил «Рому»1
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение