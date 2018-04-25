В «Севилье» продлили контракт с главным тренером

«Севилья» подписала новый контракт с действующим главным тренером Винченцо Монтеллой

"В воскресенье мы встретились с Винченцо и беседовали в течение трех часов. Тренер показал, что хочет продолжить работу с командой, и мы понимаем, что способы вернуться к борьбе в еврокубках", — заявил в беседе с журналистами президент клуба Кастро. «Текущий сезон был странным, со своими достоинствами и недостатками. Но решение удержать Монтеллу было единогласным».

В сезоне 2017/18 «Севилья» добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, вышла в финал Кубка Испании и занимает седьмую строчку в таблице Ла Лиги.