Журналисты «России сегодня» победили в фестивале прессы «Медиа-Ас»

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости . Журналисты МИА «Россия сегодня» стали лауреатами IV Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас», имена победителей опубликованы на сайте Минобороны РФ, которое было организатором конкурса.

В 2018 году из разных регионов было подано более 750 заявок как от федеральных, так и региональных СМИ. Несколько работ было представлено на национальных языках субъектов РФ.

После конкурсного отбора в финал фестиваля вышло 44 победителя окружного этапа и порядка 150 журналистских работ из столичного региона. Из них жюри выбрало победителей в 9 номинациях.

Елисеевой Екатериной. Корреспондент МИА «Россия сегодня» Насулина Юлия из Ростова-на-Дону стала победителем в номинации «Молния» за лучшую работу в информационном новостном агентстве, разделив ее с сотрудником военной редакции "ТАСС"

Аньков Виталий Евгеньевич, собственный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», выиграл в номинации «Главный калибр» за лучшую фотоработу.