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Журналисты «России сегодня» победили в фестивале прессы «Медиа-Ас»
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Журналисты «России сегодня» победили в фестивале прессы «Медиа-Ас» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Журналисты МИА «Россия сегодня» стали лауреатами IV Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас», имена победителей опубликованы на сайте Минобороны РФ, которое было организатором конкурса.
В 2018 году из разных регионов было подано более 750 заявок как от федеральных, так и региональных СМИ. Несколько работ было представлено на национальных языках субъектов РФ.
После конкурсного отбора в финал фестиваля вышло 44 победителя окружного этапа и порядка 150 журналистских работ из столичного региона. Из них жюри выбрало победителей в 9 номинациях.
Корреспондент МИА «Россия сегодня» Насулина Юлия из Ростова-на-Дону стала победителем в номинации «Молния» за лучшую работу в информационном новостном агентстве, разделив ее с сотрудником военной редакции "ТАСС" Елисеевой Екатериной.
Аньков Виталий Евгеньевич, собственный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», выиграл в номинации «Главный калибр» за лучшую фотоработу.
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