Объявлен состав сборной России на Кубок Алроса 

Тренерский штаб олимпийской сборной России объявил состав на Кубок Алроса. Турнир пройдет с 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге на льду СК «Юбилейный».
Полностью состав российской команды на турнир выглядит следующим образом:
вратари — Александр Судницин ("Локомотив"), Игорь Сапрыкин ("Витязь"), Александр Трушков ("Спартак");
защитники — Алексей Василевский, Николай Тимашов (оба — «Автомобилист»), Никита Черепанов, Зият Пайгин, Александр Елесин (все — «Локомотив»), Дмитрий Огурцов ("Нефтехимик"), Игорь Исаев ("Трактор"), Николай Демидов ("Сибирь"), Максим Минеев ("Авангард");
нападающие — Олег Ли ("Амур"), Данила Моисеев, Артем Швец-Роговой, Алексей Макеев (все — «Витязь»), Артем Гареев ("Автомобилист"), Андрей Алексеев ("Динамо"), Артем Ильенко, Егор Коршков (оба — «Локомотив»), Денис Зернов ("Лада"), Семен Кошелев ("Авангард"), Александр Шаров, Виталий Кравцов (оба — «Трактор»).