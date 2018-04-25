Объявлен состав сборной России на Кубок Алроса

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Владимир Камельзон: "В России нет крытой базы для сборной, где можно тренироваться круглогодично"

Мане с передачи Салаха забил третий гол в матче "Ливерпуль" - Рома"

"Ливерпуль" - "Рома": 17 случаев камбэков после "минус три" в гостях