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Клопп: «Я был бы спокойнее, если бы „Ливерпуль“ победил „Рому“ со счетом 5:1»
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Клопп: «Я был бы спокойнее, если бы „Ливерпуль“ победил „Рому“ со счетом 5:1» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнюю победу над «Ромой» (5:2).
"Я был бы гораздо счастливее, если бы счет оставался 5:0 или 5:1. Тем не менее, парни все равно проделали невероятную работу. На протяжении 80 минут все было прекрасно. Не мог заранее представить себе такой исход. В ответной игре в Риме мы тоже постараемся победить.
Окслейд-Чемберлен? Его травма выглядит плохо, пока ничего нельзя сказать, впереди обследование", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Ответный матч «Рома» — «Ливерпуль» состоится 2 мая в Риме.
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