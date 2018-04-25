Клопп: «Я был бы спокойнее, если бы „Ливерпуль“ победил „Рому“ со счетом 5:1»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнюю победу над «Ромой» (5:2).

"Я был бы гораздо счастливее, если бы счет оставался 5:0 или 5:1. Тем не менее, парни все равно проделали невероятную работу. На протяжении 80 минут все было прекрасно. Не мог заранее представить себе такой исход. В ответной игре в Риме мы тоже постараемся победить.

Окслейд-Чемберлен? Его травма выглядит плохо, пока ничего нельзя сказать, впереди обследование", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Ответный матч «Рома» — «Ливерпуль» состоится 2 мая в Риме.