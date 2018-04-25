Чемпион мира-2015 по снукеру Бинэм проиграл в первом раунде ЧМ-2018 

Чемпион мира по снукеру 2015 года англичанин Стюарт Бинэм в первом раунде текущего чемпионата мира в Шеффилде уступил своему соотечественнику Джеку Лисовски со счётом 7:10. Следующим оппонентом 26-летнего Лисовски, впервые преодолевшего стартовый круг на чемпионате планеты, станет либо шотландец Джон Хиггинс, либо Тепчаия Ан-Нух из Таиланда.
Сильнейший снукерист мира 2018 года определится 7 мая.
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд, Англия Первый раунд
Стюарт Бинэм (Англия) — Джек Лисовски (Англия) — 7:10.