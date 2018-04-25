Четырёхкратный чемпион мира по снукеру Хиггинс вышел во второй раунд ЧМ-2018

Четырёхкратный чемпион мира по снукеру шотландец Джон Хиггинс в первом раунде текущего чемпионата планеты в Шеффилде победил представителя Таиланда Тепчаию Ан-Нуха со счётом 10:7. Следующим соперником 42-летнего спортсмена станет англичанин Джек Лисовски, ранее одолевший чемпиона мира-2015 Стюарта Бинэма — 10:7. Хиггинс становился сильнейшим снукеристом мира в 1998, 2007, 2009 и 2011 годах. В финале чемпионата мира-2017 Хиггинс уступил Марку Селби со счётом 15:18. Первый раунд чемпионата мира завершится в четверг, 26 апреля.