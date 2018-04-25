Ещё
Четырёхкратный чемпион мира по снукеру Хиггинс вышел во второй раунд ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четырёхкратный чемпион мира по снукеру Хиггинс вышел во второй раунд ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Четырёхкратный чемпион мира по снукеру шотландец Джон Хиггинс в первом раунде текущего чемпионата планеты в Шеффилде победил представителя Таиланда Тепчаию Ан-Нуха со счётом 10:7. Следующим соперником 42-летнего спортсмена станет англичанин Джек Лисовски, ранее одолевший чемпиона мира-2015 Стюарта Бинэма — 10:7.
Хиггинс становился сильнейшим снукеристом мира в 1998, 2007, 2009 и 2011 годах. В финале чемпионата мира-2017 Хиггинс уступил Марку Селби со счётом 15:18.
Первый раунд чемпионата мира завершится в четверг, 26 апреля.
Чемпионат.com: последние новости
«Бавария» — «Реал»: букмекеры назвали фаворита первого полуфинального матча ЛЧ ЦСКА во втором периоде более чем в два раза перебросал «Ак Барс» Патрик Руа станет генменеджером и главным тренером клуба юниорской лиги «Квебек»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото31
«Бавария» дома проиграла «Реалу»1
Стало известно о судьбе Крушельницкого22
Липницкая удивила откровенным фото9
Российская гимнастка покорила весь мир31
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение