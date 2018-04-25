Население Гренландии выберет независимость от Дании?

Фото: Christian Klindt Soelbeck/EPA-EFE Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Парламентские выборы в Гренландии могут привести к власти партии, выступающие за отделение крупнейшего острова планеты от Дании. Гренландия добилась статуса автономии в составе Дании в 1979 г., органы самоуправления на острове появились в 2009 г. Однако формально остров остается подконтрольной Данией территорией, вопросы внешней политики и обороны регулируются из Копенгагена. По предварительным оценкам, на парламентских выборах, которые пройдут в Гренландии пройдут 24 апреля, наибольшее число голосов получат партии, которые выступают за независимость от Дании. По данным Agence France Press, единственная партия, выступающая за сохранение Гренладии в составе Дании, может получить лишь 2,9% голосов. Ряд местных партий, выступающих за отделение от Дании, заявили, что готовы добиваться провозглашения независимости к 2021 г. — более чем 300 лет спустя оккупации острова со стороны Дании. Одним из ключевых вопросов в данной ситуации будет привлечение финансирования — остров с населением менее 60 тыс. человек получает субсидии от правительства Дании в размере около 500 млн евро в год. Кроме того, против провозглашения независимости Гренландии, вполне вероятно, будут выступать США. В северной части острова расположена база ВВС Туле, являясь «невключённой территорией» Гренландии. База была создана на основе американо-датского соглашения «о защите Гренландии», заключенного в 1951 г. В 2004 г. соглашение между США и Данией было обновлено — в том числе для включения базы в качестве элемента противоракетной обороны США.