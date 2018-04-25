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Кюйт: ночь в Лиге чемпионов на «Энфилде» незабываема
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Кюйт: ночь в Лиге чемпионов на «Энфилде» незабываема 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший форвард «Ливерпуля» Дирк Кюйт остался впечатлён матчем полуфинала Лиги чемпионом между «красными» и «Ромой» (5:2). Ответная встреча состоится 2 мая в Риме. «Ночь в Лиге чемпионов на „Энфилде“ незабываема», — написал Кюйт в своём «твиттере».
Напомним, 37-летний голландец в начале апреля возглавил молодёжную команду «Фейеноорда» (U19).
Кюйт завершил игровую карьеру в прошлом году, сделав хет-трик в своём последнем матче. На счету Дирка 105 матчей и 24 гола в составе национальной сборной Нидерландов.
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