В Сети обсуждают видео с летающей собакой

На кадрах видно, как пес на довольно приличном расстоянии над землей буквально пролетает мимо камеры, ловя струю воды, и уходит из кадра.

В Сети набирает популярность видео, на кадрах которого собака пытается поймать на лету струю воды из шланга, которым ее хозяин моет свой джип.

«Собака пытается уловить воду из шланга, пока хозяин моет джип», — говорится в описании к видео.

На кадрах видно, как пес на довольно приличном расстоянии над землей буквально пролетает мимо камеры, ловя струю воды, и улетает из кадра. После этого собака пролетает в обратном направлении, повторяя то же самое. Так она пытается поймать воду несколько раз подряд.

Видео набрало уже более трех миллионов просмотров и 45 тысяч перепостов. Пользователей рассмешило такое поведение животного.