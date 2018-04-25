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Алессандро Флоренци: «Рома» была практически мертва, но «Ливерпуль» не убил нас полностью"
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Алессандро Флоренци: «Рома» была практически мертва, но «Ливерпуль» не убил нас полностью" 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци после поражения от «Ливерпуля» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:5) пообещал, что через неделю будет совсем другая игра. Также он добавил, что во вторник римлянам не удалось проявить себя.
— Мы потеряли свой путь после получаса игры и были практически мертвы, но «красные» не убили нас полностью, — цитирует Mediaset Premium Флоренци. — Отыграться будет сложно, но есть еще 90 минут с нашими фанатами, и мы постараемся добиться чего-то важного.
В первом матче «Роме» нужно было гораздо лучше защищаться. Жаль, что мы не играли должным образом в определенный момент и как бы боялись соперника, чего не должно было случиться. Мы тщательно изучали «Ливерпуль», поэтому знали о них все. К сожалению, игроки часто теряли свои позиции.
Понимаем, что отыграться будет сложнее, чем в противостоянии с «Барселоной», поскольку у «Ливерпуля» другие характеристики, но мы должны постараться добиться успеха. Могу пообещать фанатам, что на следующей неделе будет совсем другой матч.
Ливерпуль — Рома
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