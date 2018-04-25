​Мончи: «С 5:0 на табло „Рома“ была мертва»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи питает надежду на то, что команде удастся отыграться в ответном матче с «Ливерпулем».

"Это сложная ситуация. Результат недостаточно хорош, но за 10 минут до конца игры всё было ещё хуже. Нас практически убрали с пути", — отметил Мончи в интервью Mediaset Premium. «Теперь у нас есть шанс. Да, будет трудно, но шанс есть, и мы будем использовать его так, как и в игре с „Барселоной“.

»Я всё ещё верю в мою команду. В первые 20 минут мы не могли проявить себя лучше, но после были несколько напуганы первым шансом Мане и упустили нить игры. С «Ливерпулем» так поступать нельзя. После мы были фактически мертвы, но команде удалось вдохнуть немного жизни в концовке. Мы должны верить. На «Олимпико» нас ждёт ещё 90 минут".

Результатом первого полуфинала «Ливерпуль» — «Рома» стала уверенная победа хозяев со счетом 3:0. Ответный поединок состоится 2 апреля.