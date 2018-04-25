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​Де Росси: «Мы обязаны верить в успех»
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​Де Росси: «Мы обязаны верить в успех» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси призвал команду не опускать руки после поражения в матче с «Ливерпулем».
"Мы знаем, что Салах — великий игрок и замечательный человек. Я счастлив за него, даже при том, чего нам это стоило", — отметил Де Росси в беседе с Mediaset Premium. «Мы можем держать в уме то, что уже сделали в четвертьфинале — это говорит нам, что возможно всё. Мы обязаны верит в успех, прежде всего ради тех, кто поддерживает нас. Разница с „Барселоной“ в том, что здесь мы были смяты соперником под свирепостью их атак. Важно извлечь уроки перед ответным поединком».
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома» завершился победой хозяев со счётом 5:2. Ответный поединок состоится 2 апреля на «Стадио Олимпико» в Риме.
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