​Де Росси: «Мы обязаны верить в успех»

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси призвал команду не опускать руки после поражения в матче с «Ливерпулем».

"Мы знаем, что Салах — великий игрок и замечательный человек. Я счастлив за него, даже при том, чего нам это стоило", — отметил Де Росси в беседе с Mediaset Premium. «Мы можем держать в уме то, что уже сделали в четвертьфинале — это говорит нам, что возможно всё. Мы обязаны верит в успех, прежде всего ради тех, кто поддерживает нас. Разница с „Барселоной“ в том, что здесь мы были смяты соперником под свирепостью их атак. Важно извлечь уроки перед ответным поединком».

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома» завершился победой хозяев со счётом 5:2. Ответный поединок состоится 2 апреля на «Стадио Олимпико» в Риме.