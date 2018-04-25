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СМИ: футболисту итальянского «Кальяри» грозит четырехлетняя дисквалификация за допинг
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СМИ: футболисту итальянского «Кальяри» грозит четырехлетняя дисквалификация за допинг 

ТАСС 59 минут назад
ТАСС, 25 апреля. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Кальяри» Жуан Педро подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает портал Football Italia.
Бразилец сдал положительную допинг-пробу на диуретик гидрохлоротиазид 11 февраля после матча чемпионата Италии против «Сассуоло» (0:0) и повторно 17 февраля после встречи с «Кьево» (1:2).
По информации портала, сторона обвинения потребует для 26-летнего игрока четырехлетней дисквалификации.
Жуан Педро выступает за «Кальяри» с 2014 года, в этом сезоне он провел за клуб 24 матча и забил семь голов.
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