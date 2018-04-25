СМИ: футболисту итальянского «Кальяри» грозит четырехлетняя дисквалификация за допинг

ТАСС , 25 апреля. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Кальяри» Жуан Педро подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает портал Football Italia.

Бразилец сдал положительную допинг-пробу на диуретик гидрохлоротиазид 11 февраля после матча чемпионата Италии против «Сассуоло» (0:0) и повторно 17 февраля после встречи с «Кьево» (1:2).

По информации портала, сторона обвинения потребует для 26-летнего игрока четырехлетней дисквалификации.

Жуан Педро выступает за «Кальяри» с 2014 года, в этом сезоне он провел за клуб 24 матча и забил семь голов.