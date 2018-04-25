В Ираке неизвестными похищен зампредседателя Иракского олимпийского комитета Б. Мустафа

Багдад, 24 апреля / Синьхуа / — Официальный представитель правительства Ирака сегодня заявил, что заместитель председателя Иракского олимпийского комитета Башар Мустафа сегодня похищен неизвестными вооруженными лицами.

Как сообщил корреспонденту Синьхуа источник в министерстве внутренних дел Ирака, пожелавший остаться неизвестным, Б. Мустафа, который по совместительству занимает пост председателя Иракской боксерской ассоциации, сегодня на автомобиле возвращался из города Кербела в Багдад, и, проезжая установленный вооруженными лицами пост, был похищен данной группой вооруженных лиц, переодетых в форму сотрудников сил безопасности.

По словам источника, силы безопасности Ирака и местные органы города Кербела начали расследование, проводится установление личности похитителей, ведутся поиски. —0—