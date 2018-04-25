Ещё
В Ираке неизвестными похищен зампредседателя Иракского олимпийского комитета Б. Мустафа
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ираке неизвестными похищен зампредседателя Иракского олимпийского комитета Б. Мустафа 

ИА Синьхуа 1 час назад
Багдад, 24 апреля /Синьхуа/ — Официальный представитель правительства Ирака сегодня заявил, что заместитель председателя Иракского олимпийского комитета Башар Мустафа сегодня похищен неизвестными вооруженными лицами.
Как сообщил корреспонденту Синьхуа источник в министерстве внутренних дел Ирака, пожелавший остаться неизвестным, Б. Мустафа, который по совместительству занимает пост председателя Иракской боксерской ассоциации, сегодня на автомобиле возвращался из города Кербела в Багдад, и, проезжая установленный вооруженными лицами пост, был похищен данной группой вооруженных лиц, переодетых в форму сотрудников сил безопасности.
По словам источника, силы безопасности Ирака и местные органы города Кербела начали расследование, проводится установление личности похитителей, ведутся поиски. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Сборная КНР заняла третье место на Кубке Азии по футболу среди женщин 2018 В Сиане прошел международный марафон В Калининградской области ожидают увеличения нагрузки в 4 раза на пограничные пункты в дни ЧМ-2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступавший за Россию велосипедист признался в допинге5
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Липницкая удивила откровенным фото5
«Ливерпуль» разгромил «Рому»1
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение