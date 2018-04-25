Клопп: «Против такого Салаха невозможно обороняться» 

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен победить и в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой».
— Что я сегодня осознал — мы можем обыграть «Рому» и во втором матче. Мы не «Барселона», которая в последние годы выиграла очень много всего в отличие от нас. Вот почему мы отдадим все ради подходящего нам результата.
Когда Салах в такой форме, против него невозможно обороняться. Он внес массивный вклад в успех. Первый его гол был гениальным ударом, а второй — чудесная игра, — приводит слова Клоопа УЕФА.