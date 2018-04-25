Юрген Клопп: «Все вышло куда лучше, чем я предполагал до игры»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над «Ромой» в первом полуфинале Лиги чемпионов (5:2). Клопп отметил, что его команда, несмотря на два пропущенных гола в концовке, все равно добилась отличного результата.

— В течение примерно 80 минут мы демонстрировали идеальный футбол. Допустили всего одну ошибку в обороне, но таково положение, и счет сейчас 5:2. Конечно, мы были бы более рады счету 5:0 или 5:1, но и 5:2 — фантастический результат, — цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. — Мы отправимся на выезд, чтобы попытаться выиграть снова. Все вышло куда лучше, чем я предполагал до игры.

Ливерпуль — Рома