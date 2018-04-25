Ещё
Юрген Клопп: «Все вышло куда лучше, чем я предполагал до игры»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юрген Клопп: «Все вышло куда лучше, чем я предполагал до игры» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над «Ромой» в первом полуфинале Лиги чемпионов (5:2). Клопп отметил, что его команда, несмотря на два пропущенных гола в концовке, все равно добилась отличного результата.
— В течение примерно 80 минут мы демонстрировали идеальный футбол. Допустили всего одну ошибку в обороне, но таково положение, и счет сейчас 5:2. Конечно, мы были бы более рады счету 5:0 или 5:1, но и 5:2 — фантастический результат, — цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. — Мы отправимся на выезд, чтобы попытаться выиграть снова. Все вышло куда лучше, чем я предполагал до игры.
Ливерпуль — Рома
Спорт-Экспресс: последние новости
Федерико Фасио: "Еще ничего не потеряно. "Рома" будет биться до последней секунды" Даниэле Де Росси: "Рад за Салаха, даже если это будет стоить "Роме" выхода в финал" Дирк Кайт: "Ночь в Лиге чемпионов на "Энфилде" незабываема"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступавший за Россию велосипедист признался в допинге5
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Липницкая удивила откровенным фото5
«Ливерпуль» разгромил «Рому»1
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение