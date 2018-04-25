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ФХР поздравила Третьяка с 66-летием
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ФХР поздравила Третьяка с 66-летием 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Федерация хоккея России (ФХР) в своем официальном Твиттере поздравила президента организации Владислава Третьяка с днем рождения. Легендарному хоккеисту исполняется 66 лет.
— Сегодня день рождения отмечает президент Федерации хоккея России, 3-кратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, легенда нашего хоккея Владислав Третьяк! — говорится в сообщении ФХР. — Поздравляем Владислава Александровича с 66-летием, желаем здоровья, счастья, успехов в профессиональной деятельности!
Сегодня день рождения отмечает президент Федерации хоккея России, 3-кратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, Легенда нашего хоккея Владислав Третьяк! Поздравляем Владислава Александровича с 66-летием, желаем здоровья, счастья, успехов в профессиональной деятельности! pic.twitter.com/aYksgIojFm
— Хоккей России (@russiahockey) 25 апреля 2018 г.
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