Владислав Третьяк отмечает 66-летие

Владиславу Третьяку. Сегодня исполняется 66 лет легендарному хоккеисту и тренеру, депутату Госдумы

Владислав Третьяк родился в 1952 году в Московской области. Хоккеем он начал заниматься в 11 лет. С 1969 по 1984 годы он защищал ворота ЦСКА и сборной Советского союза. В СССР он сыграл 482 матча на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Этого вратаря называли «русской стеной», так как он отражал любые удары противников.

Легендарный хоккеист сумел выиграть в составе сборной десять чемпионатов мира, получить девять золотых наград на чемпионатах Европы, тринадцать раз заслуженно провозглашался чемпионом СССР. Владислав Третьяк может гордиться тремя олимпийскими победами, а также золотом на Кубке Канады. По завершении спортивной карьеры он стал тренером, а позже занялся политикой.

В 2003 году Владислав Третьяк был избран депутатом Госдумы, возглавив Комитет по физкультуре и спорту. Он трижды переизбирался, и в седьмом созыве Госдумы является членом Комитета по спорту.