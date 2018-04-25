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Владислав Третьяк отмечает 66-летие
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Владислав Третьяк отмечает 66-летие 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Сегодня исполняется 66 лет легендарному хоккеисту и тренеру, депутату Госдумы Владиславу Третьяку.
Владислав Третьяк родился в 1952 году в Московской области. Хоккеем он начал заниматься в 11 лет. С 1969 по 1984 годы он защищал ворота ЦСКА и сборной Советского союза. В СССР он сыграл 482 матча на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Этого вратаря называли «русской стеной», так как он отражал любые удары противников.
Легендарный хоккеист сумел выиграть в составе сборной десять чемпионатов мира, получить девять золотых наград на чемпионатах Европы, тринадцать раз заслуженно провозглашался чемпионом СССР. Владислав Третьяк может гордиться тремя олимпийскими победами, а также золотом на Кубке Канады. По завершении спортивной карьеры он стал тренером, а позже занялся политикой.
В 2003 году Владислав Третьяк был избран депутатом Госдумы, возглавив Комитет по физкультуре и спорту. Он трижды переизбирался, и в седьмом созыве Госдумы является членом Комитета по спорту.
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