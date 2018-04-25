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Moon победил в весеннем сезоне Color Cup
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Moon победил в весеннем сезоне Color Cup 

CyberSport.ru 47 минут назад
Чан Moon Джэ Хо стал победителем турнира Color Cup — Spring Season и заработал $3 175. В решающем матче он обыграл Хуан TH000 Сяня со счетом 3:1. Финалист получил $1 590.
Moon вышел в плей-офф со второго места группы B и прошел по верхней сетке. Он победил Пак Lyn Джуна и Ву WFZ Фаженга, а после встретился с TH000 и выбил его в нижнюю сетку. Там Хуан Сян обыграл Ван Infi Сюйвэня — 2:0.
Сетка плей-офф весеннего сезона Color Cup:
Всего в турнире поучаствовали 16 игроков: 12 киберспортсменов пригласили организаторы, еще четыре пробились через открытые отборочные. Color Cup — Spring Season прошел с 12 по 22 апреля в онлайне. На чемпионате разыграли ~$6,2 тыс.
Распределение призового фонда:
1 место — Чан Moon Джэ Хо — $3 175;2 место — Хуан TH000 Сян — $1 590;3 место — Ван Infi Сюйвэнь — $790.
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