Moon победил в весеннем сезоне Color Cup

Чан Moon Джэ Хо стал победителем турнира Color Cup — Spring Season и заработал $3 175. В решающем матче он обыграл Хуан TH000 Сяня со счетом 3:1. Финалист получил $1 590.

Moon вышел в плей-офф со второго места группы B и прошел по верхней сетке. Он победил Пак Lyn Джуна и Ву WFZ Фаженга, а после встретился с TH000 и выбил его в нижнюю сетку. Там Хуан Сян обыграл Ван Infi Сюйвэня — 2:0.

Сетка плей-офф весеннего сезона Color Cup:

Всего в турнире поучаствовали 16 игроков: 12 киберспортсменов пригласили организаторы, еще четыре пробились через открытые отборочные. Color Cup — Spring Season прошел с 12 по 22 апреля в онлайне. На чемпионате разыграли ~$6,2 тыс.

Распределение призового фонда:

1 место — Чан Moon Джэ Хо — $3 175;2 место — Хуан TH000 Сян — $1 590;3 место — Ван Infi Сюйвэнь — $790.