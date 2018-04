Юрген Клопп: Кажется, для Окслейд-Чемберлена сезон закончился

«Самое плохое — это травма Окслейд-Чемберлена. Пропустить два гола тоже неприятно, но это мы переживем. Парни провели матч мирового уровня.

Кажется, для Окслейд-Чемберлена сезон закончился. Хотя я оптимист и надеюсь, что травма болезненная, но не такая тяжелая. Вас удивляет, что я не в радостном настроении. Мы же потеряли очень важного игрока», — заявил Клопп на пресс-конференции после матча с «Ромой».

Chamberlain has been subbed off due to injury after making this challenge. Lets hope it's not too serious and he has a speedy recovery 🙏 Wijnaldum is the replacement. #LIVROM #LFC #UCL #YNWA #TheKopApp pic.twitter.com/qkdCffwTTd

— TheKop.com (@TheKop_com) 24 апреля 2018 г.

Напомним, ответный матч противостояния состоится 2 мая и пройдет на поле стадиона «Олимпико» в Риме.