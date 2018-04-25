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Шарапова рассказала о решении сменить тренера
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Шарапова рассказала о решении сменить тренера 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о решении прекратить сотрудничество с тренером Свеном Гренефельдом после поражения от японки Наоми Осаки на турнире в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Думаю, что тот матч в Индиан-Уэллсе помог мне принять тяжелое решение. Нет хорошего и подходящего времени для расставания, особенно когда ты так долго вместе работал с кем-то.
Свен был замечательным наставником, которого я продолжаю очень уважать. Было очень тяжело принять такое решение. Но мы оба чувствовали, что настало время двигаться дальше", — цитирует Шарапову Insideout-Tennis.
Она также рассказала о решении возобновить работу с Томасом Хогстедтом.
"У нас большая совместная история. Я побеждала с ним и проигрывала, он долго тренировал меня. Мне очень нравится, что он подробно комментирует мою игру", — добавила Шарапова.
Ранее сообщалось, что Мария может подписать долгосрочный контракт со своим тренером.
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