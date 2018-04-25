«Бавария» усмотрела в праздновании голов Рибери признаки гомофобии 

Мюнхенская «Бавария» призвала полузащитника команды Франка Рибери изменить свой стиль празднования голов. Об этом сообщает Bild.
Сейчас француз отмечает забитые мячи, показывая пальцами известный жест «все ОК». В «Баварии» считают, что этот жест может быть оскорбителен для граждан Франции, жителей Восточной Европы и некоторых стран Южной Америки. Кроме этого, жест может быть истолкован как признак гомофобии.
По данным источника, «Бавария» буквально настаивает, чтобы Рибери праздновал голы по-другому. В случае неповиновения клуб может оштрафовать 35-летнего хавбека.