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«Бавария» усмотрела в праздновании голов Рибери признаки гомофобии
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«Бавария» усмотрела в праздновании голов Рибери признаки гомофобии 

SPORT24.ru 1 час назад
Мюнхенская «Бавария» призвала полузащитника команды Франка Рибери изменить свой стиль празднования голов. Об этом сообщает Bild.
Сейчас француз отмечает забитые мячи, показывая пальцами известный жест «все ОК». В «Баварии» считают, что этот жест может быть оскорбителен для граждан Франции, жителей Восточной Европы и некоторых стран Южной Америки. Кроме этого, жест может быть истолкован как признак гомофобии.
По данным источника, «Бавария» буквально настаивает, чтобы Рибери праздновал голы по-другому. В случае неповиновения клуб может оштрафовать 35-летнего хавбека.
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