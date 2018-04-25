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Сергей Семак: «Мне есть чему поучиться у Семина, очень многому»
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Сергей Семак: «Мне есть чему поучиться у Семина, очень многому» 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью "Известиям" отметил, что ему есть, чему поучиться у наставника «Локомотива» Юрия Семина. Уфимская команда после 27 туров занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, а красно-зеленые лидируют в ней.
— В российском чемпионате сейчас много молодых специалистов, но в турнире всех опережает команда представителя старой школы — Юрия Семина…
— Можно только порадоваться этому. В прошлом сезоне «Локомотив» не так уверенно выступил, а в этом лидирует с солидным преимуществом. Это говорит о том, что тренер хорошо делает свою работу. Он сумел создать крепкую команду — «железнодорожникам» удалось обыграть всех прямых конкурентов. Они очень удачно проявили себя в противостояниях с командами из первой пятерки. Можно только поаплодировать Семину.
— Вам есть чему поучиться у специалистов его уровня?
— Конечно, очень многому. Это и подготовка, и опыт. Просто посмотрите, как Юрий Павлович ведет себя на пресс-конференциях: он умеет разрядить атмосферу и сфокусировать внимание игроков на действительно важных вещах, направить их энергию в нужное русло. Всегда может подобрать нужные слова и для болельщиков, и для команды.
Сергей Семак: «Самая важная мотивация для „Уфы“ — это победа» // ​Сергей Семак: «Слухи о »Зените" работать не мешают, абсолютно"
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