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Сергей Семак: Самая важная мотивация для нас — это победа
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Сергей Семак: Самая важная мотивация для нас — это победа 

Советский спорт 1 час назад
Мы будем стараться и дальше выкладываться на все 100 процентов. По самоотдаче как в прошедшей игре с «Локомотивом», так и в предыдущих матчах у меня к ребятам нет никаких вопросов, — приводят слова Семака "Известия". — Нет нареканий ни к одному игроку — они выкладываются полностью. Меня как тренера это не может не радовать.
— Держите в голове возможные проблемы с лицензированием УЕФА финалистов Кубка России — «Авангарда» и «Тосно»? Не исключено, что право участия в Лиге Европы может вновь перейти к команде, финишировавшей на шестом месте в чемпионате страны…
— Не могу сказать, что мы держим это в голове — мы просто стараемся сделать максимум того, что можем и что зависит от нас самих. Как все сложится в итоге даже в чемпионате России, еще неизвестно. На шестое место претендует целый ряд клубов. И вообще пока нет смысла говорить, что у кого-то из финалистов Кубка возникнут проблемы с лицензированием. Нужно отталкиваться от себя, своей игры и количества набранных очков.
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