Сергей Семак: «Слухи о „Зените“ работать не мешают, абсолютно»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак​ в интервью "Известиям" отметил, что ему не мешают слухи об интересе к его персоне со стороны "Зенита" ​. У 42-летнего специалиста не было переговоров с другими клубами. Уфимская команда после 27 туров занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

— Вас самого нередко называют главным претендентом на пост следующего наставника «Зенита». Эти слухи не мешают работать?

— Нет, абсолютно. Работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда должен быть собран. Мое дело — продолжать работать и отдаваться полностью тому клубу, в котором я сейчас нахожусь. Это я и делаю, не обращая внимания на посторонние разговоры.

— Были ли у вас предложения от других команд?

— Нет, конкретных разговоров не было.