Сергей Семак: «Слухи о „Зените“ работать не мешают, абсолютно» 

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью "Известиям" отметил, что ему не мешают слухи об интересе к его персоне со стороны "Зенита". У 42-летнего специалиста не было переговоров с другими клубами. Уфимская команда после 27 туров занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.
— Вас самого нередко называют главным претендентом на пост следующего наставника «Зенита». Эти слухи не мешают работать?
— Нет, абсолютно. Работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда должен быть собран. Мое дело — продолжать работать и отдаваться полностью тому клубу, в котором я сейчас нахожусь. Это я и делаю, не обращая внимания на посторонние разговоры.
— Были ли у вас предложения от других команд?
— Нет, конкретных разговоров не было.
Сергей Семак: «Самая важная мотивация для „Уфы“ — это победа»