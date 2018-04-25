Флоренци: «Футболисты нынешней „Ромы“ не думают о финальном матче 1984 года»

”Не забывайте о том, что это футбольный матч, и в каждом из нас есть жажда победы. «Рома» не случайно попала в полуфинал Лиги чемпионов. Право выступать на этой стадии мы заработали своим трудом и намерены добиться еще одного отличного результата.

Болельщики часто вспоминают финал Кубка европейских чемпионов 1984 года. В том матче «Ливерпуль» переиграл «Рому» в серии пенальти. Сейчас мы не думаем об этом — оставляем подобные мысли за пределами поля. Многие болельщики в возрасте, как и мой отец, помнят ту ночь и хотят отомстить. Однако сейчас на поле совершенно иная ситуация", — сказал Флоренци, чьи слова приводит Mediaset Premium.