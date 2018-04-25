Полузащитник «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен получил травму колена в матче с «Ромой»

"Алекс, возможно, получил по-настоящему серьезную травму. Для нас это плохие новости. Состав «Ливерпуля» не становится глубже в концовке сезона, поэтому в ближайших матчах нам придется быть весьма изобретательными", — сказал Клопп.

Окслейд-Чемберлен был заменен на 18-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Жоржиньо Вейналдум.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2. Ответная встреча состоится в Риме 2 мая.