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Полузащитник «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен получил травму колена в матче с «Ромой»
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Полузащитник «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен получил травму колена в матче с «Ромой» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился подробностями состояния полузащитника команды Алекса Окслейд-Чемберлена. По словам специалиста, игрок получил серьезную травму в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой», передает "Советский спорт".
"Алекс, возможно, получил по-настоящему серьезную травму. Для нас это плохие новости. Состав «Ливерпуля» не становится глубже в концовке сезона, поэтому в ближайших матчах нам придется быть весьма изобретательными", — сказал Клопп.
Окслейд-Чемберлен был заменен на 18-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Жоржиньо Вейналдум.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2. Ответная встреча состоится в Риме 2 мая.
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