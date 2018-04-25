Мюллер: «Реал» нам определенно ничего не подарит"

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с ”Реалом” , который пройдет 25 апреля.

"Мы знаем, что на кону теперь стоит все. Сейчас мы переживаем хороший период, матч пришелся в нужное время. Посмотрим, какой будет результат. Нам определенно никто ничего не подарит. Будет жарко.

Мы знаем, каким уровнем обладает «Реал». Но мы должны непременно атаковать. Мы должны хотеть забить”, — приводит слова Мюллера «пресс-служба мюнхенцев.»:https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2018/04/vorbericht-fc-bayern—real-madrid