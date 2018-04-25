Томас Мюллер: «У „Баварии“ очень хорошие шансы выйти в финал Лиги чемпионов»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" ​ отметил, что его команде стоит стремиться атаковать. Также он считает, что у мюнхенцев хорошие шансы на выход в финал.

— Мы знаем, что на кону теперь стоит все, — цитирует пресс-служба клуба Мюллера. — У «Баварии» очень хорошие шансы выйти в финал. Сейчас мы переживаем хороший период, матч пришелся в нужное время. Посмотрим, какой будет результат. Нам определенно никто ничего не подарит. Будет жарко. Знаем, каким уровнем обладает «Реал». Но мы должны непременно атаковать, должны хотеть забить.

Матч «Бавария» — «Реал» состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.