Фабрегас назвал испанцев, которые могли выиграть «Золотой мяч» 

Испанский полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился мнением о том, кто из его соотечественников мог стать обладателем «Золотого мяча».
"Иньеста и Хави — единственные испанцы, которые могли бы выиграть «Золотой мяч» — цитирует Фабрегаса Four Four Two.
Напомним, что в 2010 году Хави и Иньеста вошли в финальную тройку претендентов на «Золотой мяч», однако награда досталась Лионелю Месси. В 2011 году в тройке был только Хави, а в 2012-м — только Иньеста, но и в этих случаях приз получал аргентинец.