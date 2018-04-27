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Фабрегас назвал испанцев, которые могли выиграть «Золотой мяч»
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Фабрегас назвал испанцев, которые могли выиграть «Золотой мяч» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Испанский полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился мнением о том, кто из его соотечественников мог стать обладателем «Золотого мяча».
"Иньеста и Хави — единственные испанцы, которые могли бы выиграть «Золотой мяч» — цитирует Фабрегаса Four Four Two.
Напомним, что в 2010 году Хави и Иньеста вошли в финальную тройку претендентов на «Золотой мяч», однако награда досталась Лионелю Месси. В 2011 году в тройке был только Хави, а в 2012-м — только Иньеста, но и в этих случаях приз получал аргентинец.
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