Фабрегас назвал испанцев, которые могли выиграть «Золотой мяч»

Испанский полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился мнением о том, кто из его соотечественников мог стать обладателем «Золотого мяча».

"Иньеста и Хави — единственные испанцы, которые могли бы выиграть «Золотой мяч» — цитирует Фабрегаса Four Four Two.