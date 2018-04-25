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Перишич назвал будущего обладателя «Золотого мяча»
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Перишич назвал будущего обладателя «Золотого мяча» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич в своём инстаграме назвал будущего обладателя «Золотого мяча».
По мнению хорвата, в 2018 году лучшим игроком мира является вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах.
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