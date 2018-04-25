Семак: Дзюба не альтруист, чтобы переходить в «Уфу» просто так 

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал, что форвард санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба мог зимой оказаться в уфимской команде, но из-за финансовых условий аренда не состоялась.
"Конечно, обидно. Любой игрок уровня Артема помог бы нашей команде двигаться вперед и добиваться результата, — цитирует Семака газета «Известия». — Но у нас, к сожалению, не такие финансовые условия, чтобы покупать или брать в аренду таких игроков, как Дзюба. Понятно, что у «Арсенала» возможностей больше".
Он отметил, что Дзюбе тоже нужно зарабатывать деньги.
"И «Зениту» выгодно отдать игрока в клуб, который способен покрыть большую часть его зарплаты. Какая-то выгода должна быть у всех сторон. Поэтому, естественно, мы шли последними в списке претендентов. Дзюба не альтруист, чтобы переходить в «Уфу» просто так. Это абсолютно нормально", — добавил Семак.
Ранее сообщалось, что Дзюба не платил за свое участие в матче с «Зенитом».