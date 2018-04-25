Семак: «Дзюба не альтруист, чтобы переходить в „Уфу“ 

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы из ”Зенита” в тульский «Арсенал» на правах аренды. По словам Семака, «Уфа» была последней в списке претендентов на форварда из-за финансового аспекта.
«Он должен тоже зарабатывать деньги. И «Зениту» выгодно отдать игрока в клуб, который способен покрыть большую часть его зарплаты. Какая-то выгода должна быть у всех сторон. Поэтому, естественно, мы шли последними в списке претендентов. Дзюба не альтруист, чтобы переходить в «Уфу» просто так. Это абсолютно нормально», — цитируют Семака «Известия».