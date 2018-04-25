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Семак: «Дзюба не альтруист, чтобы переходить в „Уфу“
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Семак: «Дзюба не альтруист, чтобы переходить в „Уфу“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы из ”Зенита” в тульский «Арсенал» на правах аренды. По словам Семака, «Уфа» была последней в списке претендентов на форварда из-за финансового аспекта.
«Он должен тоже зарабатывать деньги. И «Зениту» выгодно отдать игрока в клуб, который способен покрыть большую часть его зарплаты. Какая-то выгода должна быть у всех сторон. Поэтому, естественно, мы шли последними в списке претендентов. Дзюба не альтруист, чтобы переходить в «Уфу» просто так. Это абсолютно нормально», — цитируют Семака «Известия».
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